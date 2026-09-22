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Теннисистка Олейникова: Победа, позитив и призыв к помощи Украине

Олейникова призывает поклонников распространять информацию о гуманитарном кризисе в оккупированном городе Олешки, Украина.
Теннисистка Олейникова: Победа, позитив и призыв к помощи Украине
Александра Олейникова / Getty Images

В ответ на вопрос о том, как позитивное мышление влияет на ее производительность, Олейникова подчеркнула, что ее игра значительно улучшается, когда она наслаждается атмосферой на теннисном корте, и выразила свою радость от присутствия большого числа теннисных фанатов на стадионе.

В конце интервью Олейникова обратилась с просьбой к своим поклонникам:

Вы знаете, что я из Украины и сейчас у нас идет война. Я хочу попросить вас об одном: после матча, пожалуйста, загуглите Олешки. Это город, который сейчас находится под оккупацией и где происходит гуманитарная катастрофа. Есть информация, что сейчас люди там голодают. У них нет гуманитарной помощи, нет медикаментов, и они не могут уехать, чтобы эвакуироваться. Поэтому я хочу попросить всех: после того, как вы завершите этот замечательный день на турнире, загуглите Олешки и распространите информацию. Сделайте все возможное, распространяйте его повсюду, чтобы мы могли спасти жизнь людей в Украине.



Напомним, что украинская теннисистка одержала победу над своей американской соперницей в двух партиях.

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