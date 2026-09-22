Теннисистка Олейникова: Победа, позитив и призыв к помощи Украине

В ответ на вопрос о том, как позитивное мышление влияет на ее производительность, Олейникова подчеркнула, что ее игра значительно улучшается, когда она наслаждается атмосферой на теннисном корте, и выразила свою радость от присутствия большого числа теннисных фанатов на стадионе.



В конце интервью Олейникова обратилась с просьбой к своим поклонникам:





Вы знаете, что я из Украины и сейчас у нас идет война. Я хочу попросить вас об одном: после матча, пожалуйста, загуглите Олешки. Это город, который сейчас находится под оккупацией и где происходит гуманитарная катастрофа. Есть информация, что сейчас люди там голодают. У них нет гуманитарной помощи, нет медикаментов, и они не могут уехать, чтобы эвакуироваться. Поэтому я хочу попросить всех: после того, как вы завершите этот замечательный день на турнире, загуглите Олешки и распространите информацию. Сделайте все возможное, распространяйте его повсюду, чтобы мы могли спасти жизнь людей в Украине.