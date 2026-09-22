Реал Мадрид обвиняет главу Ла Лиги в злоупотреблении властью
Реал Мадрид обвиняет главу Ла Лиги в предвзятости и злоупотреблении властью, утверждая, что это подрывает честность испанского футбола.
Реал Мадрид выразил официальное возмущение действиями главы Ла Лиги, упрекнув его в злоупотреблении властью для компрометации и нападок на клуб. Реал подчеркнул важность иметь непредвзятого лидера для управления испанским профессиональным футболом.
Наш клуб считает крайне неприемлемым, что президент Ла Лиги использует свое высокое руководящее положение, в своих постоянных нападках преследуя цель дискредитировать мадридский Реал.
Отношения между сторонами стали более напряженными после дерби в Мадриде, в котором Реал уступил Атлетико со счетом 1:2. После матча Реал разместил на своем сайте заявление, в котором обвинил судей в неправильных решениях, которые повлияли на исход игры.
Клуб выразил недовольство несколькими моментами в матче, включая отсутствие красной карточки защитнику Атлетико Кристиану Ромеро за фол против Джуда Беллингема.
Главный тренер Реала Жозе Моуринью также высказался о судье Мигеле Анхеле Ортисе Ариасе, заявив, что его команда сможет бороться за чемпионство, если ей обеспечат равные условия для соревнований.
В ответ на это президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил обвинения в предвзятости судей с "летанием в облаках" и призвал "спуститься с небес на землю". По его словам, Реалу легче говорить о предполагаемом сговоре, чем объяснять происходящее на футбольном поле.
Тебас занимает должность президента Ла Лиги с 2013 года. В декабре 2023 года он был переизбран на четвертый срок без конкурентов, а его текущий мандат продлится до 2027 года.
Стоит отметить, что Ортис Ариас был наказан после спорного судейства в мадридском дерби.
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