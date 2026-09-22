Реал Мадрид обвиняет главу Ла Лиги в злоупотреблении властью

Реал Мадрид обвиняет главу Ла Лиги в предвзятости и злоупотреблении властью, утверждая, что это подрывает честность испанского футбола.

Реал Мадрид выразил официальное возмущение действиями главы Ла Лиги, упрекнув его в злоупотреблении властью для компрометации и нападок на клуб. Реал подчеркнул важность иметь непредвзятого лидера для управления испанским профессиональным футболом.

Наш клуб считает крайне неприемлемым, что президент Ла Лиги использует свое высокое руководящее положение, в своих постоянных нападках преследуя цель дискредитировать мадридский Реал.

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