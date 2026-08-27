Свитолина и Монфис уступили в полуфинале US Open

Свитолина и Монфис завершили выступление в полуфинале US Open, уступив команде Бенчич и Коболли.

Теннисистка из Украины Элина Свитолина и ее французский партнер Гаэль Монфис завершили свое выступление в смешанном парном разряде на US Open, уступив в полуфинале команде из Швейцарии и Италии, представленной Белиндой Бенчич и Флавио Коболли, со счетом 5:4(7), 1:4, 5:10.



Это стало первым случаем, когда Свитолина и Монфис вместе дошли до полуфинала микста на турнирах Grand Slam.



Свитолина стала второй украинкой, которая сумела пробиться до полуфинала смешанного парного разряда на US Open. Первой этого достижения удостоилась Даяна Ястремская в 2021 году.



Свитолина и Монфис продолжат свое выступление в одиночном разряде турнира, старт которого запланирован на воскресенье.



Титул чемпионов US Open-2026 в смешанном парном разряде завоевали теннисисты из Чехии Каролина Мухова и Якуб Меншик.



В полуфинале чешская команда одолела Мирру Андрееву и Андрея Рублева со счетом 5:4(6), 3:5, 11:9. В решающем тай-брейке Мухова и Меншик сумели отыграть два матчбола. В финале они победили Бенчич и Коболли - 6:3, 1:6, 10:6.

Нагадаємо, що Світоліна та Монфіс вийшли до півфіналу US Open: історичний успіх для українського тенісу.