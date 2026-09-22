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NAVI гарантируют себе место в плей-офф PGL Wallachia Season 9, несмотря на начальные трудности

NAVI обеспечили себе место в плей-офф PGL Wallachia Season 9, несмотря на начальные трудности в турнире StarLadder StarSeries Fall 2026.
NAVI гарантируют себе место в плей-офф PGL Wallachia Season 9, несмотря на начальные трудности
NAVI / navi.gg

В ходе первых четырех матчей NAVI зарегистрировали три победы и одно поражение. Их победы были над командами Hokori и Aurora, однако они уступили Yandex со счетом 0:2.

В итоге NAVI гарантировали себе участие в плей-офф турнира. Восемь лучших команд швейцарского этапа продвигаются в следующую стадию соревнований, что обеспечивает NAVI, по крайней мере, 7-8 место.

Турнир PGL Wallachia Season 9 происходит в Бухаресте с 19 по 27 сентября. Общая сумма призовых составляет $1 млн.

Стоит отметить, что NAVI столкнулись с проблемами в начале их участия в турнире StarLadder StarSeries Fall 2026 по Counter-Strike 2.

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