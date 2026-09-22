Артета продлевает контракт с Арсеналом: новые условия и перспективы

Артета продлевает контракт с Арсеналом, ожидается значительное увеличение зарплаты.

Специалист из Испании продлит свое сотрудничество согласно действующему договору до конца текущего игрового сезона. После продолжительных обсуждений стороны наконец достигли окончательного решения.



Подробности нового договора пока не оглашены. Тем не менее предполагается, что он предоставит возможность Артете оставаться в Арсенале на протяжении, по меньшей мере, десятилетнего срока. Испанец взял на себя руководство лондонским клубом в декабре 2019 года.



Согласно новому договору, зарплата Артеты значительно увеличится. В данный момент он получает около 10 миллионов фунтов в год, плюс до 5 миллионов могут быть бонусами.



На прошлой неделе тренер выразил намерение продолжить свою деятельность в Арсенале и подчеркнул, что он чувствует себя счастливым в клубе.



Напомним, сегодня были объявлены даты возвращения капитана Реала после травмы.