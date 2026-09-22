Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Боец UFC Стрикленд пережил аварию: шесть кувырков на скорости 97 км/ч

"Авария произошла в понедельник, когда я позволил своему другу гнать на мопеде", - поделился Стрикленд, показав свои травмы.
Боец UFC Стрикленд пережил аварию: шесть кувырков на скорости 97 км/ч
Шон Стрикленд / Getty Images

Боец UFC подробно описал аварию, в которую попал, и показал свои травмы в социальных сетях.

Стрикленд рассказал, что инцидент случился с ним в понедельник вечером, когда он позволил своему другу гнать на мопеде. Байк перевернулся на скорости около 60 миль в час (97 км/ч), совершив при этом примерно шесть кувырков.

Стрикленд показал на видео царапину на голове, которую он получил, ударившись о землю.

Боец UFC признался:

Я ехал со скоростью 60, и без шлема, болван.



Стрикленд также получил ссадину на плече от ударов о бетон и землю во время переворотов мотоцикла.

Но, несмотря на все это, Стрикленд утверждает, что в целом он чувствует себя хорошо, хотя после аварии его состояние было довольно плохим.

В мае этого года Стрикленд вновь стал чемпионом UFC в среднем весе, победив Хамзата Чимаева на UFC 328. Ранее, в сентябре 2023 года, он уже однажды завоевывал этот титул, обыграв Исраэля Адесанью.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости