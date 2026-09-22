Боец UFC Стрикленд пережил аварию: шесть кувырков на скорости 97 км/ч

"Авария произошла в понедельник, когда я позволил своему другу гнать на мопеде", - поделился Стрикленд, показав свои травмы.

Боец UFC подробно описал аварию, в которую попал, и показал свои травмы в социальных сетях.



Стрикленд рассказал, что инцидент случился с ним в понедельник вечером, когда он позволил своему другу гнать на мопеде. Байк перевернулся на скорости около 60 миль в час (97 км/ч), совершив при этом примерно шесть кувырков.



Стрикленд показал на видео царапину на голове, которую он получил, ударившись о землю.

Боец UFC признался:

Я ехал со скоростью 60, и без шлема, болван.

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Стрикленд также получил ссадину на плече от ударов о бетон и землю во время переворотов мотоцикла.Но, несмотря на все это, Стрикленд утверждает, что в целом он чувствует себя хорошо, хотя после аварии его состояние было довольно плохим.В мае этого года Стрикленд вновь стал чемпионом UFC в среднем весе, победив Хамзата Чимаева на UFC 328. Ранее, в сентябре 2023 года, он уже однажды завоевывал этот титул, обыграв Исраэля Адесанью.