150 ирландских спортсменов отказываются играть против Израиля: солидарность или протест?

150 ирландских спортсменов поддержали призыв к отказу от матча против Израиля, среди них известные фигуры спорта.

Reuters сообщает о продолжающихся в Ирландии акциях протеста против Израиля.



Ранее стало известно, что Ирландская футбольная ассоциация обратилась к УЕФА с просьбой не включать их в одну группу с Израилем.



На данный момент 150 спортсменов поддержали открытое обращение, призывающее ирландскую национальную команду отказаться от матча против Израиля.



Среди тех, кто подписал письмо, есть известные спортсмены, включая бывшего регбиста Тони Уорда, боксеров Тайрона Маккенну и Эрика Донована, а также многие другие.

Это критически важный момент, и тут просматривается возможность сделать все так, как надо. Отказ от участия в матче может оказаться самым спортивным из всех поступков, которые только можно совершить. ​Ваше лидерство и смелость в действиях способны продемонстрировать объединяющую силу спорта, способны напомнить об общих ценностях, которые объединяют всех нас, и способны оказать влияние далеко за пределами игры.

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