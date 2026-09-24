Анонимный герой: футболист отказался от миллионного приза ЧМ-2026

Неизвестный игрок испанской команды отказался от миллионного приза и передал его сотрудникам федерации.

Согласно информации от AS, один из футболистов испанской национальной команды отказался от своего долевого участия в призовых за победу на футбольном чемпионате мира 2026 года.



После того как команда Испании стала чемпионом мира, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выплатила игрокам призовые, общая сумма которых составила около 50 миллионов евро.



Каждый игрок получил около миллиона евро, но один из них отказался от своей доли. Он также попросил сохранить его анонимность. Вместо того чтобы принять призовые, он передал их сотрудникам федерации, которые поддерживали команду во время продолжительного тренировочного сбора.



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