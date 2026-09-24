Бавария готова выложить 70 млн евро за полузащитника Барселоны Дани Ольмо

Бавария готова выложить 70 миллионов евро за переход Дани Ольмо из Барселоны в зимнее трансферное окно.

Sky Sports распространило информацию о возможном переходе Дани Ольмо, полузащитника Барселоны, в другую команду.



По данным издания, Бавария заинтересована в приобретении этого испанского футболиста.



Немецкий клуб готов предложить 70 миллионов евро за Ольмо в ближайшее зимнее трансферное окно. Бавария следила за игрой Ольмо с тех пор, как он выступал за РБ Лейпциг.



Тем не менее Бавария не планирует приобретать Ольмо без конкретных причин. Он рассматривается как главный претендент на замену, в случае ухода из клуба Майкла Олисе или Джамала Мусиала.



В текущем сезоне Ольмо принял участие в восьми матчах и совершил три ассиста.



Ранее стало известно, что Барселона обвинила Украину в своих финансовых проблемах.