Руни критикует Шешко за отсутствие на поле из-за травмы

Известный футболист Манчестер Юнайтед Уэйн Руни высказал свое неудовлетворение в отношении Беньямина Шешко. Руни полагает, что повреждение словенского спортсмена не достаточно критично, чтобы оправдать его отсутствие на игровом поле.



Руни настаивает на том, что футболисты Манчестер Юнайтед должны быть готовы к игре и обеспечивать своему клубу победы в любой ситуации. Он также вспомнил, как их заставляли играть, даже если они были травмированы.

Голень ушиб? Да не смешите мои тапочки. Там что, перелом? Во время игры голеностоп еще как подвержен ушибам, подвержен ударам в стыке... Готов поспорить, что он вдобавок носит еще щитки, эту ерунду.

Но если в твои планы входит играть на позиции "девятки" в Манчестер Юнайтед, если команде позарез нужна победа, а у тебя боли в голени и поэтому ты не играешь... То тут уже вырисовывается проблемка.

Если же физически ты подкован, чтобы выходить на поле, то ты играешь, даже если у тебя травма. Помню, перед матчами нам делали уколы: мы подставляли зад - и врач колол прямо туда.