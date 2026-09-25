Поздний гол Гакпо спасает нидерланды от поражения в матче с Германией

Ничья в матче Германии и Нидерландов: подробности игры и статистика.

В четверг, 24 сентября, в рамках первого тура Лиги наций прошел матч между национальными командами Германии и Нидерландов.



С начала игры команда под управлением Хави активно наступала, создавая ряд опасных ситуаций и забивая гол на 12-й минуте. Однако гол ван Дейка был отменен из-за нарушения правил во время атаки.



После этого темп игры немного снизился, и Бундестиму удалось осуществить несколько успешных атак, одна из которых привела к голу Нмечи. Несмотря на несколько удачных попыток хозяев, они не смогли сравнять счет до окончания первого тайма.



Во втором тайме сборная Нидерландов увеличила давление, создавая опасные ситуации с самого начала. Их усилия были вознаграждены в конце матча, когда на 92-й минуте Гакпо забил гол, предотвратив поражение своей команды.



Статистические данные матча между Германией и Нидерландами в первом туре Лиги наций представлены ниже:



Нидерланды - Германия - 1:1

Голы: Гакпо, 90+2 - Нмеча, 32



Ожидаемые голы (xG): 3.11 - 1.50

Владение мячом: 54% против 46%

Удары: 22 против 10

Удары в створ: 10 против 2

Угловые: 12 против 1