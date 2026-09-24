Хэмилтон избегает штрафа после инцидента на трассе в Баку

Хэмилтон избегает штрафа после блокировки Лоусона на тренировке.

Как сообщает racingnews365, Льюис Хэмилтон, гонщик команды Феррари, не подвергнется штрафу.



В ходе второй тренировочной сессии британец преградил путь Лиаму Лоусону. Однако, после анализа произошедшего, стюарды приняли решение ограничиться лишь предупреждением.



Хэмилтон отметил, что причиной произошедшего стали особенности трассы в Баку и работа батареи.