Кадиллак привлекает топ-специалистов из Формулы-1 для усиления команды

Кадиллак привлекает ветеранов автоиндустрии: Скиннер, Бландин и Лин теперь в команде.

Автопроизводитель Кадиллак объявил о назначении трех опытных специалистов в свою команду.



Компания из США привлекла Крэйга Скиннера, Эрика Бландина и Тима Лина, которые будут занимать ведущие роли в техническом департаменте.



Скиннер, бывший главный конструктор команды Ред Булл с двадцатилетним опытом работы, теперь будет работать в Кадиллаке на позиции главного инженера по развитию после того, как он покинул свою предыдущую команду в начале года.



Бландин, который ранее работал в Мерседес и был техническим директором в Астон Мартин, теперь возглавит отдел аэродинамики в Кадиллаке.



Лин, бывший сотрудник Макларена, Ред Булл и Феррари, присоединился к Кадиллаку в качестве главного инженера в отделе аэродинамического моделирования и симуляций.