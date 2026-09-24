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Кадиллак привлекает топ-специалистов из Формулы-1 для усиления команды

Кадиллак привлекает ветеранов автоиндустрии: Скиннер, Бландин и Лин теперь в команде.
Кадиллак привлекает топ-специалистов из Формулы-1 для усиления команды
Getty Images

Автопроизводитель Кадиллак объявил о назначении трех опытных специалистов в свою команду.

Компания из США привлекла Крэйга Скиннера, Эрика Бландина и Тима Лина, которые будут занимать ведущие роли в техническом департаменте.

Скиннер, бывший главный конструктор команды Ред Булл с двадцатилетним опытом работы, теперь будет работать в Кадиллаке на позиции главного инженера по развитию после того, как он покинул свою предыдущую команду в начале года.

Бландин, который ранее работал в Мерседес и был техническим директором в Астон Мартин, теперь возглавит отдел аэродинамики в Кадиллаке.

Лин, бывший сотрудник Макларена, Ред Булл и Феррари, присоединился к Кадиллаку в качестве главного инженера в отделе аэродинамического моделирования и симуляций.

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