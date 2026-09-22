Звезда Реала Мбаппе под вопросом на матчи Лиги наций: испытание для нового тренера Зидана

Форвард "Королевского клуба" Мбаппе может пропустить предстоящие матчи Лиги наций из-за состояния здоровья, создавая дополнительные сложности для нового тренера Зидана.

Форвард может пропустить предстоящие матчи Лиги наций, по данным Федерация футбола Франции (FFF).



В то время как команда занималась под руководством свеженазначенного главного тренера Зинедина Зидана, нападающий Реала оставался вне тренировочной площадки.



Это было лишь второе занятие Зидана с командой. Его дебют в роли главного тренера национальной команды Франции запланирован на 25 сентября против Турции в Коджаэли.



В течение текущего международного периода французы также встретятся с Бельгией, играя как дома, так и на выезде, а также примут Италию на своем стадионе.



Состояние Мбаппе может стать дополнительной проблемой для Зидана перед его первым матчем. 54-летний тренер принял эстафету от Дидье Дешама после чемпионата мира. Зидан уже заявил, что Мбаппе сохранит капитанскую повязку.



Вместе с тем, стоит упомянуть, что Реал настаивает на смене президента Ла Лиги.