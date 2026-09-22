Жадсон отказался от участия в матче ЦСКА в знак уважения к Украине

Ранее ЦСКА раскрыл список футболистов, которые примут участие в предстоящем матче, включая Жадсона, предположительного игрока команды друзей Вагнера Лава.



Однако бразильский игрок объявил, что не сможет приехать в Москву.

В интервью Трибуне Жадсон заявил:

На игру, на которую я получил приглашение от моего друга Вагнера Лава, я не поеду, поскольку прекрасно понимаю, что этого не стоит делать, хотя бы из уважения к украинскому народу и к особенному для меня клубу - Шахтеру. Хоть Вагнер Лав мне как друг, но я не могу не понимать, что ситуация, которая складывается сейчас, просто вопиющая и требует более обходительного отношения.