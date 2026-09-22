Жадсон отказался от участия в матче ЦСКА в знак уважения к Украине
Жадсон отказался от участия в матче ЦСКА из-за уважения к украинскому Шахтеру.
Ранее ЦСКА раскрыл список футболистов, которые примут участие в предстоящем матче, включая Жадсона, предположительного игрока команды друзей Вагнера Лава.
Однако бразильский игрок объявил, что не сможет приехать в Москву.
В интервью Трибуне Жадсон заявил:
На игру, на которую я получил приглашение от моего друга Вагнера Лава, я не поеду, поскольку прекрасно понимаю, что этого не стоит делать, хотя бы из уважения к украинскому народу и к особенному для меня клубу - Шахтеру. Хоть Вагнер Лав мне как друг, но я не могу не понимать, что ситуация, которая складывается сейчас, просто вопиющая и требует более обходительного отношения.
Матч намечен на 26 сентября на ВЭБ Арене. В списке участников остаются Ренато Аугусто, Маринато Гильерме, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес, Элвир Рахимич, Дмитрий Кузнецов и братья Березуцкие.
Стоит отметить, что Ювентус может быть наказан за то, что его болельщики отказались отдать дань уважения легенде Интера.
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