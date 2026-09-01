Юлия Стародубцева: первая победа на US Open-2026
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, занимающая 58-ю строчку в рейтинге WTA, успешно прошла первый этап US Open-2026.
В открывающем матче Открытого чемпионата Америки Стародубцева встретилась с Эллой Зайдель из Германии, которая находится на 123-м месте в рейтинге WTA, и одержала уверенную победу, выиграв оба сета со счетом 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. За это время Стародубцева совершила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала четыре из шести брейк-пойнтов.
Это был второй поединок между теннисистками, и оба они завершились в пользу украинки, что удвоило ее преимущество в личных встречах с Зайдель.
Впервые в своей карьере Стародубцева преодолела первый круг US Open.
US Open-2026
Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) - Элла Зайдель (Германия) 6:2, 6:2
В следующем поединке Стародубцева встретится с победительницей матча между Марией Саккари из Греции и Робин Монтгомери из США.
Напомним, что ранее на US Open-2026 Элина Свитолина также продемонстрировала великолепную игру, уничтожив свою соперницу в открывающем матче.