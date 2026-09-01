Юлия Стародубцева: первая победа на US Open-2026

Стародубцева одержала уверенную победу над Зайдель в открывающем матче US Open-2026, впервые в своей карьере преодолев первый круг турнира.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, занимающая 58-ю строчку в рейтинге WTA, успешно прошла первый этап US Open-2026.



В открывающем матче Открытого чемпионата Америки Стародубцева встретилась с Эллой Зайдель из Германии, которая находится на 123-м месте в рейтинге WTA, и одержала уверенную победу, выиграв оба сета со счетом 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. За это время Стародубцева совершила пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала четыре из шести брейк-пойнтов.



Это был второй поединок между теннисистками, и оба они завершились в пользу украинки, что удвоило ее преимущество в личных встречах с Зайдель.



Впервые в своей карьере Стародубцева преодолела первый круг US Open.



US Open-2026

Первый круг



Юлия Стародубцева (Украина) - Элла Зайдель (Германия) 6:2, 6:2



В следующем поединке Стародубцева встретится с победительницей матча между Марией Саккари из Греции и Робин Монтгомери из США.



Напомним, что ранее на US Open-2026 Элина Свитолина также продемонстрировала великолепную игру, уничтожив свою соперницу в открывающем матче.