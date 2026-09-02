Мудрик в Тоттенхэме: переполнен радостью и готов к незабываемым моментам

Мудрик готов внести скорость и креативность в игру Тоттенхэма в сезоне 2026/27, с нетерпением ожидая сотрудничества с Роберто Де Дзерби.

На официальной интернет-странице Тоттенхэма были размещены первые заявления Мудрика после того, как он подписал контракт с клубом:



"Это потрясающее чувство. Я с нетерпением жду начала тренировок и игр за клуб, и я очень рад воссоединению с Роберто Де Дзерби. Я игрок, который привносит скорость и креативность, и я хочу помочь команде как в атаке, так и в обороне. Я хочу радовать болельщиков. Я вижу, что здесь сильная команда с хорошими игроками, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле и разделить с ними особые моменты".



Мудрик будет выступать за Тоттенхэм в сезоне 2026/27. В арендном соглашении предусмотрена необязательная опция выкупа украинского футболиста за 75 миллионов фунтов. Мудрик и Де Дзерби ранее сотрудничали в Шахтере из Донецка в сезоне 2021/22, и в декабре 2022 года итальянский тренер заявил, что украинец вполне способен завоевать Золотой мяч в будущем.



Ранее стало известно, что Пап Матар Сарр, игрок Тоттенхэма, перешел в другой клуб - сенегальский полузащитник отправился в аренду в Ювентус.