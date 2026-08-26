Свитолина и Монфис шагнули в полуфинал US Open: исторический успех для украинского тенниса

Свитолина и Монфис одержали победу над Синяковой и Паттеном, пробившись в полуфинал смешанного разряда US Open.

Успешно преодолев четвертьфинал смешанного разряда на Открытом чемпионате США по теннису, украинка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, продвинулись к полуфиналу.



В этом решающем матче дуэт Свитолина-Монфис победил Катержину Синякову из Чехии и Генри Паттена из Великобритании.



Свитолина стала второй украинкой в истории US Open, которой удалось добраться до полуфинала смешанного турнира. Первой была Даяна Ястремская, которая в 2021 году в паре с австралийцем Максом Перселлом дошла до этого этапа, но была побеждена командой из Мексики и Сальвадора.



Это также первый полуфинал турнира Большого шлема в смешанном разряде для украинского тенниса с 2023 года. В то время на Уимблдоне Людмила Киченок вместе с хорватом Мате Павичем стали победителями турнира.

Напомним, также Подрез шокировала теннисный мир и вышла во второй раунд квалификации US Open-2026.