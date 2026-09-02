Энцо Фернандес: рекордный трансфер из Челси в Манчестер Сити за 145 млн евро

Фернандес стал первым футболистом, участвовавшим в двух трансферах стоимостью более 100 миллионов фунтов, переходя из Челси в Манчестер Сити.

В последние часы трансферного окна произошло крупное событие: Энцо Фернандес, аргентинский центральный полузащитник, ранее выступавший за Челси, стал игроком Манчестер Сити, перейдя в клуб за 145 миллионов евро. Было официально подтверждено, что 25-летний игрок заключил пятилетнее соглашение со своим новым клубом.



Стоимость сделки составила 125 миллионов фунтов, что соответствует сумме, которую Ливерпуль уплатил Ньюкаслу за Александера Исака в прошлом году. Это сделало Фернандеса первым футболистом в истории, участвовавшим в двух трансферах стоимостью более 100 миллионов фунтов. В январе 2023 года он перешел из Бенфики в Челси за 106,8 миллиона фунтов, установив тем самым рекорд британского футбола.



В Челси Фернандес провел 170 матчей, забив 31 гол и сделав 30 голевых передач за три с половиной года. В Манчестер Сити он снова будет работать под руководством тренера Энцо Марески, с которым он достиг наибольших успехов в Челси, до того как итальянский специалист покинул клуб в начале этого года.



Ранее стало известно, что Манчестер Сити планировал повторить трансферный рекорд АПЛ, чтобы подписать одного из ключевых игроков Челси.