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Звезда Реала Рауль Асенсио лишен прав на 8 месяцев за пьяное вождение

Рауль Асенсио лишен прав на 8 месяцев за вождение в нетрезвом виде, получив штраф в 14400 евро.
Звезда Реала Рауль Асенсио лишен прав на 8 месяцев за пьяное вождение
Рауль Асенсио / Getty Images

Футболист Реала из Мадрида Рауль Асенсио был лишен права управления автомобилем на восемь месяцев после ареста за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 16 августа на автотрассе GC-1 в районе Сан-Бартоломе-де-Тирахана. Асенсио был остановлен во время рутинной проверки дорожной полицией. Алкогольный тест показал 0,90 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при первом тесте и 0,88 при повторном. Это в четыре раза превышает разрешенный уровень.

Асенсио признал свою вину в совершении преступления во время ускоренного судебного процесса. Суд приговорил его к штрафу в размере 14400 евро и лишению права на вождение автомобиля.

Тем временем, мадридский Реал продолжает активно действовать на трансферном рынке. Ранее стало известно, что клуб Фулхэм на грани подписания третьего игрока.

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