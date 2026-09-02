Теплый прием в Лондоне: как капитан Тоттенхэма встретил Мудрика и Адарабиойо

Михаил Мудрик и Тосин Адарабиойо присоединились к Тоттенхэму, перейдя из Челси, и были тепло приветствованы капитаном команды Микки ван де Веном.

Капитан футбольного клуба Тоттенхэм Микки ван де Вен приветствует новых участников команды - Михаила Мудрика и Тосина Адарабиойо, которые перешли из Челси. Ван де Вен приветствовал новичков следующим обращением:



"Михаил, Тосин, добро пожаловать в семью Тоттенхэма. Вы присоединяетесь к особенному клубу, и мы здесь, чтобы помочь вам показать всем, на что вы способны. Этим летом многое изменилось. Теперь вы оба являетесь частью команды с топовыми игроками и большими амбициями. Это наша группа, и для меня честь быть ее капитаном. И я хочу сказать кое-что не только вам, но и всем, кому небезразличен этот клуб. Каждый раз, когда мы представляли нового игрока в Тоттенхэме, мы говорили о том, к чему он присоединяется: истории, сообществу, болельщикам, персоналу и любви к клубу. Теперь все это также ваше. Я знаю, что вы осознаете, какой большой возможностью это является. То, что случится с нашим клубом дальше, мы напишем вместе".



Адарабиойо присоединился к Тоттенхэму на постоянной основе за сумму около 7 миллионов фунтов и будет выступать в качестве запасного центрального защитника после Ван де Вена и Яна-Пола ван Хекке.



Мудрик перешел в Тоттенхэм на условиях сезонной аренды из Челси с возможностью последующего выкупа за 75 миллионов фунтов стерлингов. Это дает ему шанс начать карьеру заново под руководством его бывшего тренера в Шахтере Роберто Де Дзерби.