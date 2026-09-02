Де Дзерби поставил амбициозную цель перед Мудриком: Буду требовать многого

Тоттенхэм приветствует Михаила Мудрика: тренер Де Дзерби ожидает значительного вклада от украинского нападающего.

Английский футбольный клуб Тоттенхэм официально заявил о том, что 25-летний украинский крайний нападающий Михаил Мудрик из Челси будет играть за них на правах аренды. Главный наставник команды, итальянский специалист Роберто Де Дзерби, выразил свои ожидания от присоединения Мудрика к составу:



"Работая с Мишей на раннем этапе его карьеры, я точно знаю, что он может привнести в нашу команду. Он обладает качествами, позволяющими изменить ход игры благодаря своей скорости и умению действовать один на один, и является захватывающим атакующим игроком.

Я буду многого требовать от Миши, и наша задача — помочь ему раскрыть свой потенциал. Если мы это сделаем, он сможет стать очень важным игроком для нас. Я очень рад, что он выбрал именно нас, и с нетерпением жду возможности снова поработать с ним".



Важно отметить, что Мудрик также прокомментировал свой переход в новую команду.