Звезда украинского баскетбола Иван Ткаченко подписывает контракт с Ригас Зелли

Иван Ткаченко, украинский баскетболист, присоединяется к Ригас Зелли на сезон 2026/27.

Ригас Зелли, латвийский баскетбольный клуб, официально объявил о подписании контракта с Иваном Ткаченко, атакующим защитником из Украины. 29-летний спортсмен присоединится к команде на сезон 2026/27.



Ткаченко уже знаком с латвийским баскетболом, поскольку ранее он провел два сезона в составе Прометея, когда клуб базировался в Риге. Вместе с Прометеем он дважды становился победителем Латвийско-эстонской лиги и принимал участие в Еврокубке в течение двух сезонов.



"Иван - игрок с большим опытом в европейском баскетболе, - прокомментировал подписание тренер Ригас Зелли Рокас Кондратявичус. - Он атлетичный и физически сильный, способен в защите опекать лучших игроков команд соперника, а также наделен хорошим броском. Он очень хорошо вписывается в нашу игровую систему, в которой мы хотим быть агрессивными в защите и в нападении играть в быстрый баскетбол".

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