Звезда украинского баскетбола Иван Ткаченко подписывает контракт с Ригас Зелли
Ригас Зелли, латвийский баскетбольный клуб, официально объявил о подписании контракта с Иваном Ткаченко, атакующим защитником из Украины. 29-летний спортсмен присоединится к команде на сезон 2026/27.
Ткаченко уже знаком с латвийским баскетболом, поскольку ранее он провел два сезона в составе Прометея, когда клуб базировался в Риге. Вместе с Прометеем он дважды становился победителем Латвийско-эстонской лиги и принимал участие в Еврокубке в течение двух сезонов.
"Иван - игрок с большим опытом в европейском баскетболе, - прокомментировал подписание тренер Ригас Зелли Рокас Кондратявичус. - Он атлетичный и физически сильный, способен в защите опекать лучших игроков команд соперника, а также наделен хорошим броском. Он очень хорошо вписывается в нашу игровую систему, в которой мы хотим быть агрессивными в защите и в нападении играть в быстрый баскетбол".
В предыдущем сезоне Ткаченко выступал за хорватский клуб Задар, участвуя в чемпионате Хорватии и Адриатической лиге. Всего он провел 43 матча за Задар, в среднем проводя на поле 12 минут и набирая 3,35 очка, 2,15 подбора и 0,4 передачи за матч. Ткаченко также регулярно вызывается в национальную сборную Украины, где он уже провел 25 матчей, в среднем набирая 6,5 очка.
Сборная Украины уже начала отборочные матчи на чемпионат мира 2027 года, одержав победы над Грецией и Черногорией.