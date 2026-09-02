Звезды футбола становятся свободными агентами: Зинченко, Погба и другие в списке Романо
Профессиональный спортивный эксперт Фабрицио Романо опубликовал список ведущих футболистов, ставших свободными агентами, в котором присутствует украинец Александр Зинченко. Зинченко, бывший игрок Аякса, в настоящий момент без контракта и восстанавливается после тяжелой травмы колена, из-за которой он пропустил большую часть предыдущего сезона.
Список ведущих свободных агентов включает в себя таких игроков, как Зинченко, Погба, Санчо, Карвахаль, Рамос, Бензема, Алаба, Коутиньо, Биссума, Стерлинг, Марез, Заха, Брозович, Санчес.
🚨💡 Some of the main free agents currently available on the market.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026
🇫🇷 Paul Pogba
🏴 Jadon Sancho
🇪🇸 Dani Carvajal
🇪🇸 Sergio Ramos
🇫🇷 Karim Benzema
🇦🇹 David Alaba
🇧🇷 Philippe Coutinho
🇨🇮 Yves Bissouma
🏴 Raheem Sterling
🇩🇿 Riyad Mahrez
🇺🇦 Oleksandr Zinchenko
🇨🇮 Wilfried Zaha
🇭🇷… pic.twitter.com/FOkBpTDADA
Поль Погба стал свободным агентом после досрочного расторжения контракта с Монако по обоюдному согласию из-за проблем с физической подготовкой. Джейдон Санчо, проведя предыдущий сезон в аренде в Астон Вилле и выиграв Лигу Европы, был освобожден Манчестер Юнайтед по истечении контракта. Карим Бензема стал свободным агентом в прошлом месяце после ухода из саудовского клуба Аль-Хиляль. Санчес расторг контракт с ПСЖ после четырех сложных лет, включающих 21 травму и более 500 дней пропущенных матчей.
Тем временем, другой украинский футболист, Михаил Мудрик, недавно перешел из Челси в Тоттенхэм и уже поделился своими первыми впечатлениями от перехода.