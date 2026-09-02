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Звезды футбола становятся свободными агентами: Зинченко, Погба и другие в списке Романо

Свободные агенты: Зинченко и другие звезды футбола в списке Романо.
Звезды футбола становятся свободными агентами: Зинченко, Погба и другие в списке Романо
Александр Зинченко / Getty Images

Профессиональный спортивный эксперт Фабрицио Романо опубликовал список ведущих футболистов, ставших свободными агентами, в котором присутствует украинец Александр Зинченко. Зинченко, бывший игрок Аякса, в настоящий момент без контракта и восстанавливается после тяжелой травмы колена, из-за которой он пропустил большую часть предыдущего сезона.

Список ведущих свободных агентов включает в себя таких игроков, как Зинченко, Погба, Санчо, Карвахаль, Рамос, Бензема, Алаба, Коутиньо, Биссума, Стерлинг, Марез, Заха, Брозович, Санчес.



Поль Погба стал свободным агентом после досрочного расторжения контракта с Монако по обоюдному согласию из-за проблем с физической подготовкой. Джейдон Санчо, проведя предыдущий сезон в аренде в Астон Вилле и выиграв Лигу Европы, был освобожден Манчестер Юнайтед по истечении контракта. Карим Бензема стал свободным агентом в прошлом месяце после ухода из саудовского клуба Аль-Хиляль. Санчес расторг контракт с ПСЖ после четырех сложных лет, включающих 21 травму и более 500 дней пропущенных матчей.

Тем временем, другой украинский футболист, Михаил Мудрик, недавно перешел из Челси в Тоттенхэм и уже поделился своими первыми впечатлениями от перехода.

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