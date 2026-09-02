Звезды футбола становятся свободными агентами: Зинченко, Погба и другие в списке Романо

Свободные агенты: Зинченко и другие звезды футбола в списке Романо.

Профессиональный спортивный эксперт Фабрицио Романо опубликовал список ведущих футболистов, ставших свободными агентами, в котором присутствует украинец Александр Зинченко. Зинченко, бывший игрок Аякса, в настоящий момент без контракта и восстанавливается после тяжелой травмы колена, из-за которой он пропустил большую часть предыдущего сезона.



Список ведущих свободных агентов включает в себя таких игроков, как Зинченко, Погба, Санчо, Карвахаль, Рамос, Бензема, Алаба, Коутиньо, Биссума, Стерлинг, Марез, Заха, Брозович, Санчес.

🚨💡 Some of the main free agents currently available on the market.



🇫🇷 Paul Pogba

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho

🇪🇸 Dani Carvajal

🇪🇸 Sergio Ramos

🇫🇷 Karim Benzema

🇦🇹 David Alaba

🇧🇷 Philippe Coutinho

🇨🇮 Yves Bissouma

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling

🇩🇿 Riyad Mahrez

🇺🇦 Oleksandr Zinchenko

🇨🇮 Wilfried Zaha

🇭🇷… pic.twitter.com/FOkBpTDADA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026

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