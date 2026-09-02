Кто стоил больше всего: топ самых дорогих трансферов лета

Энцо Фернандес перешел в Манчестер Сити за 125 млн фунтов, став самым дорогим трансфером лета 2026 года.

1 сентября завершился трансферный период 2026/27 в ведущих европейских футбольных лигах. Агентство Reuters подготовило обзор ключевых трансферов сезона, указав их примерные стоимости.



Самой дорогостоящей сделкой лета стало присоединение Энцо Фернандеса к Манчестер Сити из Челси за 125 миллионов фунтов. В Англии также были осуществлены трансферы Моргана Роджерса из Астон Виллы в Челси (117 млн фунтов), Эллиота Андерсона из Ноттингем Форест в Манчестер Сити (115 млн), Сандро Тонали из Ньюкасла в Тоттенхэм (100 млн) и Брэдли Барколы из ПСЖ в Ливерпуль (120 млн).



В Испании наиболее значимым трансфером стал переход Яна Диоманде из РБ Лейпциг в Реал Мадрид за 106,66 миллиона фунтов. Барселона приобрела Энтони Гордона из Ньюкасла (70,14 млн) и Родри из Манчестер Сити (65,4 млн), в то время как Атлетико Мадрид заключил договоры с Ли Кан Ином из ПСЖ (34,21 млн) и Кристианом Ромеро из Тоттенхэма (34,2 млн).



В Германии главной сделкой стал переход Исмаэля Сайбари из ПСВ в Баварию за 47,15 миллиона фунтов. В Италии наиболее заметным трансфером был переход Гонсалу Рамуша из ПСЖ в Милан (65 млн), а во Франции - переход Манеса Аклиуша из Монако в ПСЖ (42,68 млн).



В Турции Фенербахче подписал контракты с несколькими звездами: Мейсоном Гринвудом из Марселя (33,38 млн), Ромелу Лукаку из Наполи (5,14 млн), а также свободными агентами Фабиньо и Мохамедом Салахом. Среди других трансферов за пределами топ-5 лиг стоит отметить переход Олли Уоткинса из Астон Виллы в Аль-Хиляль (51 млн фунтов) и Рафаэла Леау из Милана в Галатасарай (39 млн).



Для украинских болельщиков одним из заметных переходов стал переход Михаила Мудрика из Челси в Тоттенхэм на условиях аренды.