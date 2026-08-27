Жеребьевка Лиги чемпионов: распределение команд по группам завершено

36 команд распределены по четырем группам на Лиге чемпионов сезона-2026/27, каждая команда проведет восемь игр.

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27 августа в Монако состоялась процедура определения групп для Лиги чемпионов сезона-2026/27.



В ходе жеребьевки 36 команд были распределены по четырем группам, в каждой из которых находятся два соперника.



Во время группового этапа Лиги чемпионов каждый участник проведет восемь игр - четыре на своем стадионе и четыре на стадионе соперника. Первую игру команда сыграет на своем поле против первого соперника, вторую - на поле второго соперника и так далее.



Результаты жеребьевки Лиги чемпионов



Группа 1:



ПСЖ: Барселона, Манчестер Сити, Рома, Астон Вилла, Галатасарай, Вильярреал, Слован, Комо;

Бавария: Арсенал, Атлетико, Бетис, Манчестер Юнайтед, Буде-Глимт, Лилль, Славия, Викинг;

Реал: Интер, Арсенал, ПСВ, Рома, Лейпциг, Шахтер, ЛАСК, АЕК;

Ливерпуль: Атлетико, Интер, Порту, Брюгге, Вильярреал, Фенербахче, Ланс, ЛАСК;

Интер: Ливерпуль, Реал, Брюгге, Боруссия Д, Шахтер, Фейеноорд, Штутгарт, Слован;

Манчестер Сити: ПСЖ, Барселона, Спортинг, Порту, Наполи, Лейпциг, АЕК, Ланс;

Арсенал: Реал, Бавария, Боруссия Д, Бетис, Лилль, Наполи, Сабах, Славия;

Барселона: Манчестер Сити, ПСЖ, Астон Вилла, Спортинг, Фейеноорд, Галатасарай, Комо, Сабах;

Атлетико: Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, ПСВ, Фенербахче, Буде-Глимт, Викинг, Штутгарт.



Группа 2:



Боруссия Дортмунд: Интер, Арсенал, Бетис, Астон Вилла, Вильярреал, Буде-Глимт, АЕК, Сабах;

Рома: Реал, ПСЖ, Спортинг, Манчестер Юнайтед, Лилль, Фенербахче, Слован, АЕК;

Спортинг: Барселона, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Рома, Галатасарай, Шахтер, ЛАСК, Ланс;

Астон Вилла: ПСЖ, Барселона, Боруссия Д, Брюгге, Фенербахче, Галатасарай, Викинг, Славия;

Порту: Манчестер Сити, Ливерпуль, ПСВ, Бетис, Наполи, Фейеноорд, Славия, ЛАСК;

Манчестер Юнайтед: Бавария, Атлетико, Рома, Спортинг, Лейпциг, Вильярреал, Сабах, Комо;

Брюгге: Ливерпуль, Интер, Астон Вилла, ПСВ, Буде-Глимт, Наполи, Ланс, Штутгарт;

Бетис: Арсенал, Бавария, Порту, Боруссия Д, Фейеноорд, Лилль, Комо, Слован;

ПСВ: Атлетико, Реал, Брюгге, Порту, Шахтер, Лейпциг, Штутгарт, Викинг.



Группа 3:



Фейеноорд: Интер, Барселона, Порту, Бетис, Лейпциг, Галатасарай, Комо, Викинг;

Лилль: Бавария, Арсенал, Бетис, Рома, Галатасарай, Буде-Глимт, Слован, Штутгарт;

Буде-Глимт: Атлетико, Бавария, Боруссия Д, Брюгге, Лилль, Наполи, ЛАСК, Ланс;

Наполи: Арсенал, Манчестер Сити, Брюгге, Порту, Буде-Глимт, Вильярреал, Викинг, Сабах;

Лейпциг: Манчестер Сити, Реал, ПСВ, Манчестер Юнайтед, Шахтер, Фейеноорд, Ланс, Комо;

Вильярреал: ПСЖ, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, Наполи, Фенербахче, Сабах, Славия;

Фенербахче: Ливерпуль, Атлетико, Рома, Астон Вилла, Вильярреал, Шахтер, Славия, ЛАСК;

Шахтер: Реал, Интер, Спортинг, ПСВ, Фенербахче, Лейпциг, АЕК, Слован;

Галатасарай: Барселона, ПСЖ, Астон Вилла, Спортинг, Фейеноорд, Лилль, Штутгарт, АЕК.



Группа 4:



Славия Прага: Арсенал, Бавария, Астон Вилла, Порту, Вильярреал, Фенербахче, Ланс, Сабах;

Штутгарт: Атлетико, Интер, Брюгге, ПСВ, Лилль, Галатасарай, Викинг, Слован;

АЕК Афины: Реал, Манчестер Сити, Рома, Боруссия Д, Галатасарай, Шахтер, ЛАСК, Комо;

ЛАСК: Ливерпуль, Реал, Порту, Спортинг, Фенербахче, Буде-Глимт, Слован, АЕК;

Комо: ПСЖ, Барселона, Манчестер Юнайтед, Бетис, Лейпциг, Фейеноорд, АЕК, Ланс;

Ланс: Манчестер Сити, Ливерпуль, Спортинг, Брюгге, Буде-Глимт, Лейпциг, Комо, Славия;

Викинг: Бавария, Атлетико, ПСВ, Астон Вилла, Фейеноорд, Наполи, Сабах, Штутгарт;

Сабах: Барселона, Арсенал, Боруссия Д, Манчестер Юнайтед, Наполи, Вильярреал, Славия, Викинг;

Слован Братислава: Интер, ПСЖ, Бетис, Рома, Шахтер, Лилль, Штутгарт, ЛАСК.



Точное расписание Лиги чемпионов, включая даты и время начала матчей, будет объявлено не позднее 29 августа, а начало группового этапа запланировано на 8 сентября.



Добавим, что ранее Шахтер установил место проведения своих домашних игр в рамках Лиги чемпионов.