Жеребьевка Лиги чемпионов: распределение команд по группам завершено
Читайте также: Жеребьевка Лиги чемпионов: Шахтер встретится с Реалом и Интером
27 августа в Монако состоялась процедура определения групп для Лиги чемпионов сезона-2026/27.
В ходе жеребьевки 36 команд были распределены по четырем группам, в каждой из которых находятся два соперника.
Во время группового этапа Лиги чемпионов каждый участник проведет восемь игр - четыре на своем стадионе и четыре на стадионе соперника. Первую игру команда сыграет на своем поле против первого соперника, вторую - на поле второго соперника и так далее.
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Группа 1:
ПСЖ: Барселона, Манчестер Сити, Рома, Астон Вилла, Галатасарай, Вильярреал, Слован, Комо;
Бавария: Арсенал, Атлетико, Бетис, Манчестер Юнайтед, Буде-Глимт, Лилль, Славия, Викинг;
Реал: Интер, Арсенал, ПСВ, Рома, Лейпциг, Шахтер, ЛАСК, АЕК;
Ливерпуль: Атлетико, Интер, Порту, Брюгге, Вильярреал, Фенербахче, Ланс, ЛАСК;
Интер: Ливерпуль, Реал, Брюгге, Боруссия Д, Шахтер, Фейеноорд, Штутгарт, Слован;
Манчестер Сити: ПСЖ, Барселона, Спортинг, Порту, Наполи, Лейпциг, АЕК, Ланс;
Арсенал: Реал, Бавария, Боруссия Д, Бетис, Лилль, Наполи, Сабах, Славия;
Барселона: Манчестер Сити, ПСЖ, Астон Вилла, Спортинг, Фейеноорд, Галатасарай, Комо, Сабах;
Атлетико: Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, ПСВ, Фенербахче, Буде-Глимт, Викинг, Штутгарт.
Группа 2:
Боруссия Дортмунд: Интер, Арсенал, Бетис, Астон Вилла, Вильярреал, Буде-Глимт, АЕК, Сабах;
Рома: Реал, ПСЖ, Спортинг, Манчестер Юнайтед, Лилль, Фенербахче, Слован, АЕК;
Спортинг: Барселона, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Рома, Галатасарай, Шахтер, ЛАСК, Ланс;
Астон Вилла: ПСЖ, Барселона, Боруссия Д, Брюгге, Фенербахче, Галатасарай, Викинг, Славия;
Порту: Манчестер Сити, Ливерпуль, ПСВ, Бетис, Наполи, Фейеноорд, Славия, ЛАСК;
Манчестер Юнайтед: Бавария, Атлетико, Рома, Спортинг, Лейпциг, Вильярреал, Сабах, Комо;
Брюгге: Ливерпуль, Интер, Астон Вилла, ПСВ, Буде-Глимт, Наполи, Ланс, Штутгарт;
Бетис: Арсенал, Бавария, Порту, Боруссия Д, Фейеноорд, Лилль, Комо, Слован;
ПСВ: Атлетико, Реал, Брюгге, Порту, Шахтер, Лейпциг, Штутгарт, Викинг.
Группа 3:
Фейеноорд: Интер, Барселона, Порту, Бетис, Лейпциг, Галатасарай, Комо, Викинг;
Лилль: Бавария, Арсенал, Бетис, Рома, Галатасарай, Буде-Глимт, Слован, Штутгарт;
Буде-Глимт: Атлетико, Бавария, Боруссия Д, Брюгге, Лилль, Наполи, ЛАСК, Ланс;
Наполи: Арсенал, Манчестер Сити, Брюгге, Порту, Буде-Глимт, Вильярреал, Викинг, Сабах;
Лейпциг: Манчестер Сити, Реал, ПСВ, Манчестер Юнайтед, Шахтер, Фейеноорд, Ланс, Комо;
Вильярреал: ПСЖ, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, Наполи, Фенербахче, Сабах, Славия;
Фенербахче: Ливерпуль, Атлетико, Рома, Астон Вилла, Вильярреал, Шахтер, Славия, ЛАСК;
Шахтер: Реал, Интер, Спортинг, ПСВ, Фенербахче, Лейпциг, АЕК, Слован;
Галатасарай: Барселона, ПСЖ, Астон Вилла, Спортинг, Фейеноорд, Лилль, Штутгарт, АЕК.
Группа 4:
Славия Прага: Арсенал, Бавария, Астон Вилла, Порту, Вильярреал, Фенербахче, Ланс, Сабах;
Штутгарт: Атлетико, Интер, Брюгге, ПСВ, Лилль, Галатасарай, Викинг, Слован;
АЕК Афины: Реал, Манчестер Сити, Рома, Боруссия Д, Галатасарай, Шахтер, ЛАСК, Комо;
ЛАСК: Ливерпуль, Реал, Порту, Спортинг, Фенербахче, Буде-Глимт, Слован, АЕК;
Комо: ПСЖ, Барселона, Манчестер Юнайтед, Бетис, Лейпциг, Фейеноорд, АЕК, Ланс;
Ланс: Манчестер Сити, Ливерпуль, Спортинг, Брюгге, Буде-Глимт, Лейпциг, Комо, Славия;
Викинг: Бавария, Атлетико, ПСВ, Астон Вилла, Фейеноорд, Наполи, Сабах, Штутгарт;
Сабах: Барселона, Арсенал, Боруссия Д, Манчестер Юнайтед, Наполи, Вильярреал, Славия, Викинг;
Слован Братислава: Интер, ПСЖ, Бетис, Рома, Шахтер, Лилль, Штутгарт, ЛАСК.
Точное расписание Лиги чемпионов, включая даты и время начала матчей, будет объявлено не позднее 29 августа, а начало группового этапа запланировано на 8 сентября.
Добавим, что ранее Шахтер установил место проведения своих домашних игр в рамках Лиги чемпионов.