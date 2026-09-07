Фернандес и Костенко - лучшие в УПЛ за август-2026/27: тренер и игрок месяца
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По результатам августовских матчей сезона-2026/27 украинская Премьер-лига (УПЛ) назвала лучших игрока и тренера.
Как сообщается на официальном сайте УПЛ, Франсиско Фернандес, главный тренер Карпат, признан тренером месяца. В течение этого периода он также дважды получил звание лучшего тренера тура.
Под руководством этого испанского тренера "зелено-белые" набрали десять очков в четырех августовских матчах.
Ян Костенко, фланговый нападающий Карпат, признан лучшим игроком месяца. Этот 23-летний футболист принес победу своей команде в трех матчах, забив два гола и сделав три голевые передачи.
После пяти туров Карпаты с десятью очками занимают третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая на два балла от Полесья и Шахтера.