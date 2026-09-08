Соколы перелетели в Киев: новый сезон, новый тренер и чемпионские амбиции

Соколы переезжают в Киев для подготовки к сезону-2026/27, под руководством нового тренера Дмитрия Забирченко.

Харьковские Соколы начали подготовку к предстоящему сезону-2026/27, старт которого запланирован на 3 октября. Из-за вопросов безопасности команда переехала из Харькова в Киев, где будут проходить тренировочные занятия и домашние матчи, как сообщает Суспильне Спорт.



В предыдущем сезоне Соколы достигли второго места в регулярном чемпионате, но в полуфинале плей-офф уступили Киев-Баскету, а затем проиграли Ровно в серии матчей за третье место, что определило их на четвертую позицию.



В мае Дмитрий Забирченко, бывший наставник Киев-Баскета, стал новым главным тренером Соколов. Четверо игроков из Киева - Денис Клевзуник, Максим Сандул, Артем Романица и Егор Сушкин - также вошли в состав команды.



Забирченко пока не определился с конкретной целью на турнир, но подчеркнул, что команда должна постоянно совершенствовать свою игру. В то же время игроки не скрывают своих чемпионских амбиций.



Стоит отметить, что Федерация баскетбола Украины раскрыла подробности о новом сезоне Суперлиги GGBET.