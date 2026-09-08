Тренер Вереса о Годе: Новый контракт не гарантирует место в основе

Годя уменьшил стремления после подписания нового договора, что не обеспечивало ему место в основном составе", заявил Шандрук.

Главный наставник футбольного клуба Верес Олег Шандрук прокомментировал уход из команды молодого футболиста Дмитрия Годя. Шандрук подчеркнул, что несмотря на подписание нового договора, Годя уменьшил свои стремления, что не гарантировало ему автоматическое присутствие в основном составе.



"Почему он ушел? Все очень просто, на самом деле. Молодой игрок, кредит доверия был, подписал новый контракт, но в команде есть конкуренция. Новый контракт не гарантирует места в основном составе. Если снижаешь требования к себе после нового контракта, то какие вопросы? В этой ситуации у меня абсолютно чистая совесть", - сказал Шандрук.



Тренер подчеркнул, что Годя получал достаточное внимание от тренерского штаба, начиная с его работы в молодежной команде.



"Сколько внимания уделял Дмитрию наш тренерский штаб, и я в том числе. Он с U19 работал со мной. Сколько я ему шансов давал?" - добавил Шандрук.



Тем не менее, Шандрук выразил надежду на успешное продолжение карьеры Годи. Он предположил, что Верес мог просто не подходить футболисту, и это станет для него ценным уроком.



"Возможно, это была не его команда, не тот тренер. И такое возможно. Я верю, что у него все получится и, возможно, для него это будет также определенный урок на будущее, что в футболе просто так ничего не дается. Если он это поймет, то я верю, что у него все получится, потому что он очень талантливый парень", - подчеркнул Шандрук.



Стоит отметить, что последний матч между Вересом и Зарей закончился мирной ничьей в честь юбилея ровенчан.