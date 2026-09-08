Атака на Киев: спорткомплекс SVITO Padel Club поврежден

Взрывная волна повредила инфраструктуру SVITO Padel Club, но, к счастью, никто не пострадал, сообщили представители клуба.

Киевский спорткомплекс SVITO Padel Club, созданный украинскими теннисистами Элиной Свитолиной и Сергеем Стаховским, подвергся повреждениям в ходе последней атаки на столицу Украины. Об этом было сообщено на официальном Instagram-аккаунте клуба.



Представители SVITO Padel Club отметили, что взрывная волна нанесла ущерб инфраструктуре клуба. Однако, к счастью, никто не получил травм.



SVITO Padel Club, расположенный на территории столичного комплекса GARAGE, открыл свои двери в мае 2026 года.



Стоит упомянуть, что Элина Свитолина, одна из основателей клуба, недавно закончила свое участие в международных турнирах.