ЛНЗ представляет новые комплекты формы для сезона 2026/27

Новые комплекты формы ЛНЗ: домашний в фиолетово-белых тонах, гостевой - в желтом с элементами вышиванки.

Футбольный клуб ЛНЗ из Черкасс обнародовал два свежих комплекта формы, в которых футболисты будут выступать в сезоне 2026/27.



Домашний комплект формы, предназначенный для второго по рейтингу чемпиона Украины, выполнен в традиционных фиолетовом и белом оттенках с вертикальными полосами.



Гостевой комплект формы для черкасского клуба выполнен в желтом цвете с одной вертикальной полосой, которая имитирует вышиванку.

Ранее было упомянуто, что Кривбасс представил все комплекты формы для предстоящего сезона.