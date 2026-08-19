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Хоакин Сифуэнтес переходит из Эпицентра в Карпаты: подробности трансфера

Карпаты подписали двухлетний контракт с Хоакином Сифуэнтесом, с возможностью продления на дополнительный сезон.
Хоакин Сифуэнтес переходит из Эпицентра в Карпаты: подробности трансфера
Хоакин Сифуэнтес / ФК Карпаты Львов

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Испанский футболист Хоакин Сифуэнтес перебрался из команды Эпицентр в Карпаты, как подтверждает официальный сайт футбольного клуба из Львова.

29-летний фланговый атакующий игрок подписал контракт на два года с Карпатами, с опцией продления на дополнительный сезон.

Хотя точные детали трансфера не были раскрыты, Transfermarkt утверждает, что сумма компенсации составила 260 тысяч евро.

 

 



В прошлом сезоне Сифуэнтес отыграл 30 матчей за Эпицентр в украинской Премьер-лиге, где забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

В текущем сезоне он уже успел отметиться двумя голами в трех матчах.

Было также отмечено, что Карпаты заключили контракт с французским форвардом.

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