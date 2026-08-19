Бенфика и Бавария ведут переговоры о переходе Жоау Пальиньи: инсайдерский отчет

Бенфика и Бавария обсуждают трансфер Жоау Пальиньи, в то время как Астон Вилла и Ньюкасл также проявляют интерес к футболисту.

Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл, что Бенфика и Бавария ведут переговоры о возможном переходе Жоау Пальиньи. Португальская команда активно обсуждает с мюнхенским клубом вопрос о трансфере полузащитника.



Ранее Астон Вилла пыталась арендовать 31-летнего игрока, но Бавария отклонила предложение, стремясь к полной продаже футболиста.



Важно отметить, что Ньюкасл также заинтересован в Пальинье. Однако сам футболист предпочитает продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге (АПЛ). В связи с этим Бенфика готова использовать эту ситуацию в свою пользу, если трансфер в английский клуб не состоится.



Также стоит отметить, что бронзовый призер мирового чемпионата может перейти в один из топ-клубов Ла Лиги.