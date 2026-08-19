НБА и YouTube: потенциальное партнерство на 1,2 миллиарда долларов в ожидании

От 20 до 29 команд НБА могут войти в сделку с YouTube на трансляцию матчей, стоимость которой может достигнуть 1,2 миллиарда долларов за сезон-2026/27.

Sports Business Journal сообщает, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) рассматривает партнерство с YouTube для трансляции матчей региональных команд с территориальными ограничениями.



Ожидается, что от 20 до 29 команд могут стать частью этой потенциальной сделки. Однако Торонто и, возможно, Лейкерс могут отказаться от участия из-за наличия у них собственных выгодных контрактов.



Если большинство клубов присоединятся к этому сотрудничеству, стоимость сделки с YouTube может достигнуть 1,2 миллиарда долларов за сезон-2026/27. Доходы будут распределены между командами в соответствии с их популярностью.



Также стоит отметить, что стриминговая платформа DAZN может попытаться получить региональные права на трансляцию, ожидая большей ясности в переговорах НБА с YouTube.



Важно упомянуть, что ранее СМИ раскрыли подробности реальной причины ухода Леброна из Лейкерс.