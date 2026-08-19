Михаил Мудрик получает новый номер в Челси: смена после дисквалификации

Михаил Мудрик получил номер 33 в Челси и, возможно, перейдет в новый клуб АПЛ на следующий сезон.

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Украинский футболист и фланговый нападающий Челси Михаил Мудрик получил новый игровой номер в своем лондонском клубе после окончания дисквалификации.



На официальном веб-сайте Челси опубликован список игроков на сезон-2026/27 вместе с номерами, под которыми они будут играть.



Теперь Мудрик будет выходить на поле под номером 33 в составе команды из Лондона.



Ранее украинский фланговый нападающий выступал за Челси под номерами 15 и 10.



Также была представлена информация о том, что Мудрик может провести следующий сезон в составе нового участника английской Премьер-лиги.