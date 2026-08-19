Хижняк готовится к решающему бою с Паласио: Мы прилагаем максимум усилий

"Все силы в подготовку к бою": Хижняк и его команда тщательно готовятся к поединку с Паласио.

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Украинский полутяжеловес Александр Хижняк поделился своими ожиданиями от предстоящего боя с аргентинцем Дурвалом Элиасом Паласио.



Хижняк акцентировал внимание на том, что он и его команда вкладывают все силы в подготовку к этому поединку.

Слова Хижняка приводит LuckyPunch:

Мы с моим отцом много работаем, готовясь к этому поединку. Мы много раз просматривали бои Паласио, он - титулованный боксер, провел много боев с опытными боксерами, с теми, кого я лично знаю и видел на олимпийском ринге. Он себя неплохо зарекомендовал в этих боях. Мы подходим к бою с максимальной ответственностью и максимальным настроем готовимся быть в лучшей форме в этом поединке.

Отметим, что бой между Хижняком и Паласио намечен на 22 августа в Львове в рамках шоу Usyk 17 Promotions. Победитель станет обладателем титула WBA Gold International.