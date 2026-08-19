Барселона рассматривает аренду голкипера Фенербахче Ливаковича

Барселона рассматривает аренду Ливаковича на сезон, с возможностью его включения в состав в 2027 году.

Барселона обдумывает возможность приобретения голкипера Фенербахче Доминика Ливаковича.



Известно, что футбольный клуб из Каталонии рассматривает вариант аренды хорватского вратаря на протяжении одного сезона, но окончательное решение еще не принято.



Кроме того, Барселона также рассматривает возможность включения Ливаковича в состав в качестве второго вратаря в 2027 году, заменив Жоана Гарсию после окончания контракта Войцеха Щенсного.





🚨🔵🔴 Barcelona are considering a move for Croatian GK Dominik Livaković.



Nothing done yet but idea to sign him and loan for one season, then bring back in 2027 as backup for Joan García with Szczesny out of contract.



🎥➕ https://t.co/3SOT3NfQBB pic.twitter.com/rtX3AwGyGq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

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