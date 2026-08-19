Барселона рассматривает аренду голкипера Фенербахче Ливаковича
Барселона рассматривает аренду Ливаковича на сезон, с возможностью его включения в состав в 2027 году.
Барселона обдумывает возможность приобретения голкипера Фенербахче Доминика Ливаковича.
Известно, что футбольный клуб из Каталонии рассматривает вариант аренды хорватского вратаря на протяжении одного сезона, но окончательное решение еще не принято.
Кроме того, Барселона также рассматривает возможность включения Ливаковича в состав в качестве второго вратаря в 2027 году, заменив Жоана Гарсию после окончания контракта Войцеха Щенсного.
🚨🔵🔴 Barcelona are considering a move for Croatian GK Dominik Livaković.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026
Nothing done yet but idea to sign him and loan for one season, then bring back in 2027 as backup for Joan García with Szczesny out of contract.
🎥➕ https://t.co/3SOT3NfQBB pic.twitter.com/rtX3AwGyGq
Важно упомянуть, что вторую половину прошлого сезона 31-летний вратарь провел в аренде в Динамо из Загреба. За это время он сыграл в восьми матчах, не пропустив ни одного мяча, и пропустил примерно 18 мячей в 19 играх.
Также следует отметить, что Цыганков может покинуть Жирону после дисциплинарного дела.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: