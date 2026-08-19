Богданов переходит из Унион Берлин в Энерги Котбус на годовую аренду

Богданов переходит в Энерги Котбус на годовую аренду, сохраняя контракт с Унион Берлин до 2029 года.

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Украинский футболист Дмитрий Богданов, играющий за молодежную сборную U-19, перешел из Унион Берлин в Энерги Котбус, клуб второго дивизиона Германии. Информация об этом опубликована на официальном сайте Энерги Котбус.





Богданов будет играть за новый клуб в рамках годовой аренды. Стоит отметить, что летом прошлого года он продлил свое соглашение с Унион Берлин до июня 2029 года. В предыдущем сезоне он участвовал в трех матчах за основной состав Униона и совершил одну голевую передачу.



Кроме того, Богданов забил 15 мячей и отдал один пас на гол в 14 играх за Унион Берлин U-19 в прошлом сезоне.



В текущем летнем сезоне Богданов в составе молодежной сборной Украины дошел до полуфинала чемпионата Европы U-19, где принял участие во всех четырех играх и забил один гол.



Ранее сообщалось, что футболист из Полесья перешел во второй дивизион Польши.