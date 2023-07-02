Президент Интер Майами раскрыл зарплату Месси

Аргентинец точно не останется без денег.

Президент и совладелец Интер Майами Хорхе Мас поделился с журналистами информацией о зарплате Лионеля Месси.

Напомним, что аргентинская суперзвезда до сих пор не дебютировал за новую команду, так как клуб испытвает сложности с регистрацией игрока.

Зато, общаясь с журналистами, президент клуба рассказал, сколько будет получать Лео в Интере.

"По контракту Лео будет зарабатывать от 50 до 60 млн долларов в год. Я потратил три года на приглашение Месси. Полтора года прошли очень плотно. Много разговоров с отцом футболиста Хорхе.

Бекхэм общался с Лео только о футбольных вопросах, потому что сам играл. Я не хотел, чтобы Месси чувствовал давление. Мы общались в Барселоне, Майами, Росарио, Дохе.

Весь чемпионат мира я провел в Катаре, наблюдая за Аргентиной. Контракт с Apple был очень важен для заключения сделки", – приводит слова Маса Marca.

Напомним, что ранее в Санта-Фе Лионелю посвятили огромный мурал.