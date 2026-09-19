Дюбуа обещает быструю победу в реванше с Уордли

"Победа обязательно будет за мной": Дюбуа уверен в своем превосходстве перед реваншем с Уордли.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа выразил свои ожидания от предстоящего реванша с Фабио Уордли.



Дюбуа, родом из Великобритании, убежден, что его следующий поединок с Уордли закончится его быстрой победой.

Дюбуа в беседе с DAZN Boxing поделился:

На этот раз я закончу бой еще быстрее. Собранности мне теперь не занимать, я прибавил во всех аспектах. Я стал лучше как боец, я прокачался еще сильнее как боец. Я снова преподнесу ему урок. Купить опыт нельзя, как и любительское прошлое, - этот плюс на моей стороне. Все это стоит учитывать. Победу я одержу любой ценой. Уордли заслуживает моего снисхождения. Он хорош как боксер на ринге, он хорош как соперник в противостоянии, но этот бой будет за мной.

Отметим, что в первом бою в мае этого года Дюбуа дважды оказывался на помосте ринга в начале боя, но в итоге победил Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него титул WBO.



Ранее Дерек Чисора высказал свое мнение о бое Дюбуа - Уордли.