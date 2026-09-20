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Джошуа Ван уверенно защитил титул UFC, отправив в нокдаун бразильца Пантожу

Джошуа Ван уверенно защитил свой титул на UFC 331, одержав победу над Алешандре Пантожей в реванше.
Джошуа Ван уверенно защитил титул UFC, отправив в нокдаун бразильца Пантожу
Джошуа Ван / Getty Images

В Лос-Анджелесе на турнире UFC 331 достигли своего апогея события в титульном реванше. 24-летний чемпион Джошуа Ван успешно защитил свой титул, одержав убедительную победу над опытным бойцом из Бразилии Алешандре Пантожей по единогласному решению судей (50:45, 49:46, 49:47).

В прошлом поединке между этими двумя бойцами в декабре предыдущего года Пантожа получил перелом руки в начале боя, что привело к его потере титула. В этот раз Ван доминировал на протяжении всех пяти раундов, а в последние пять минут усилил атаку и отправил Пантожу в нокдаун.



Это стало второй успешной защитой титула для бойца из Мьянмы после его победы над Тацуро Тайрой в мае.

Стоит отметить, что недавно промоутер Фьюри анонсировал предстоящее объявление боя с Джошуа.

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