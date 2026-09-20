Джошуа Ван уверенно защитил титул UFC, отправив в нокдаун бразильца Пантожу
Джошуа Ван уверенно защитил свой титул на UFC 331, одержав победу над Алешандре Пантожей в реванше.
В Лос-Анджелесе на турнире UFC 331 достигли своего апогея события в титульном реванше. 24-летний чемпион Джошуа Ван успешно защитил свой титул, одержав убедительную победу над опытным бойцом из Бразилии Алешандре Пантожей по единогласному решению судей (50:45, 49:46, 49:47).
В прошлом поединке между этими двумя бойцами в декабре предыдущего года Пантожа получил перелом руки в начале боя, что привело к его потере титула. В этот раз Ван доминировал на протяжении всех пяти раундов, а в последние пять минут усилил атаку и отправил Пантожу в нокдаун.
JOSHUA VAN DROPS ALEXANDRE PANTOJA IN THE 5TH ROUND 🤯 #UFC331 https://t.co/VxtzCY5k41— Championship Rounds (@ChampRDS) September 20, 2026
Это стало второй успешной защитой титула для бойца из Мьянмы после его победы над Тацуро Тайрой в мае.
Стоит отметить, что недавно промоутер Фьюри анонсировал предстоящее объявление боя с Джошуа.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: