Джошуа Ван уверенно защитил титул UFC, отправив в нокдаун бразильца Пантожу

Джошуа Ван уверенно защитил свой титул на UFC 331, одержав победу над Алешандре Пантожей в реванше.

В Лос-Анджелесе на турнире UFC 331 достигли своего апогея события в титульном реванше. 24-летний чемпион Джошуа Ван успешно защитил свой титул, одержав убедительную победу над опытным бойцом из Бразилии Алешандре Пантожей по единогласному решению судей (50:45, 49:46, 49:47).



В прошлом поединке между этими двумя бойцами в декабре предыдущего года Пантожа получил перелом руки в начале боя, что привело к его потере титула. В этот раз Ван доминировал на протяжении всех пяти раундов, а в последние пять минут усилил атаку и отправил Пантожу в нокдаун.

JOSHUA VAN DROPS ALEXANDRE PANTOJA IN THE 5TH ROUND 🤯 #UFC331 https://t.co/VxtzCY5k41 — Championship Rounds (@ChampRDS) September 20, 2026

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