Шахтер доминирует в матче против ЛНЗ с уверенной победой 3:0

Шахтер доминировал в матче против ЛНЗ, забив три гола во втором тайме и обеспечив себе победу со счетом 3:0.

В воскресенье, 20 сентября, Шахтер успешно завершил седьмой тур украинской Премьер-лиги, одержав победу над ЛНЗ на своем домашнем стадионе со счетом 3:0.



Шахтер получил преимущество в численности игроков на поле в первом тайме и использовал его для контроля игры во втором тайме, что привело к уверенной победе.



ЛНЗ начал матч энергично, создав несколько угрожающих моментов, но был вынужден изменить тактику после того, как Назарий Муравский был удален на 22-й минуте за фол против Марлона Гомеса. Шахтер взял инициативу в свои руки, и на 27-й минуте Лассина Траоре забил гол, который был аннулирован из-за офсайда.



Во втором тайме Шахтер продемонстрировал свое доминирование, забив три гола. Первый гол на 63-й минуте забил Педриньо, вышедший на замену. Невертон увеличил преимущество команды, реализовав пенальти, а Изаки Силва установил окончательный счет матча на 83-й минуте.



После этого матча Шахтер, набрав 18 очков за семь игр, сравнялся с Полесьем на вершине турнирной таблицы УПЛ. ЛНЗ с восемью очками занимает седьмую позицию.



Статистика матча Шахтер - ЛНЗ 7-го тура чемпионата Украины

Шахтер - ЛНЗ 3:0

Голы: Педриньо, 63, Невертон, 69 (пен.), Изаки, 83

Владение мячом: 69% - 31%

Удары: 15 - 6

Удары в створ: 8 - 5

Угловые: 4 - 3

Фолы: 8 - 6

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