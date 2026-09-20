Украинские теннисисты уступили киприотам, но сохраняют лидерство в общем счете

Кипрская пара обыграла украинцев Овчаренко и Орлова со счетом 3:6, 4:6, но Украина все еще лидирует в общем счете 2:1.

Теннисисты из Украины Александр Овчаренко и Владислав Орлов не смогли одолеть кипрскую пару, представленную Стилианосом Христодулом и Элефтериосом Неосом.



Игра завершилась в пользу киприотов, которые одержали победу в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.



Несмотря на поражение в парной игре, украинская команда все еще лидирует в общем счете матчей - 2:1.



Решение о переходе к следующему этапу будет принято на основе итогов одиночных игр.



Соревнования продолжатся сегодня, 20 сентября. Следующим на теннисный корт выйдет украинец Георгий Кравченко, который встретится в игре с кипрским спортсменом Мелиосом Эфстафиу.



Отметим, что теннисистка Олейникова пожертвует 2,4 млн гривен из призовых US Open на поддержку украинской армии.