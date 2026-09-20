Манчестер Юнайтед избегает поражения в последние минуты матча с Фулхэмом

Манчестер Юнайтед ушел от поражения, забив равняющий гол в концовке матча против Фулхэма.

В воскресенье, 20 сентября, на домашней арене Фулхэма прошел матч против Манчестер Юнайтед в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.

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Под руководством Майкла Каррика команда была на грани третьего подряд поражения, однако в заключительные минуты игры сумела сравнять счет, завершив встречу со счетом 1:1.В первом полувремени обе команды создали моменты для забития гола, но в перерыв ушли при счете 0:0. Во втором тайме, хозяева вышли вперед благодаря автоголу Лисандро Мартинеса на 63-й минуте, когда после отбития вратаря мяч попал в собственные ворота.Манчестер Юнайтед стремился восстановить равновесие и в конце матча смог преодолеть оборону противника и уравнять счет. На 89-й минуте Матеус Кунья забил гол из-за пределов штрафной зоны, мяч после касания защитника оказался в воротах соперника.После пяти туров Манчестер Юнайтед набрал пять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Фулхэм с двумя очками находится на 19-й позиции.

Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Мартинес, 63 (аг) - Кунья, 89

Ожидаемые голы (xG): 1.58 - 1.59

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 12 - 29

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 3 - 13

Фолы: 9 - 5