Манчестер Юнайтед избегает поражения в последние минуты матча с Фулхэмом
Манчестер Юнайтед ушел от поражения, забив равняющий гол в концовке матча против Фулхэма.
В воскресенье, 20 сентября, на домашней арене Фулхэма прошел матч против Манчестер Юнайтед в рамках пятого тура английской Премьер-лиги.
Читайте также: Атлетико обыгрывает Реал в мадридском дерби Ла ЛигиПод руководством Майкла Каррика команда была на грани третьего подряд поражения, однако в заключительные минуты игры сумела сравнять счет, завершив встречу со счетом 1:1.
В первом полувремени обе команды создали моменты для забития гола, но в перерыв ушли при счете 0:0. Во втором тайме, хозяева вышли вперед благодаря автоголу Лисандро Мартинеса на 63-й минуте, когда после отбития вратаря мяч попал в собственные ворота.
Манчестер Юнайтед стремился восстановить равновесие и в конце матча смог преодолеть оборону противника и уравнять счет. На 89-й минуте Матеус Кунья забил гол из-за пределов штрафной зоны, мяч после касания защитника оказался в воротах соперника.
После пяти туров Манчестер Юнайтед набрал пять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Фулхэм с двумя очками находится на 19-й позиции.
Статистика матча 5-го тура чемпионата Англии между Фулхэмом и Манчестер Юнайтед:
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Мартинес, 63 (аг) - Кунья, 89
Ожидаемые голы (xG): 1.58 - 1.59
Владение мячом: 43% - 57%
Удары: 12 - 29
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 3 - 13
Фолы: 9 - 5
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