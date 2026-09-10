Чисора: Реванш Дюбуа и Уордли - бессмысленный повтор
Чисора сомневается в необходимости реванша между Дюбуа и Уордли, предсказывая повторный успех текущего чемпиона.
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Бывший боксер в супертяжелом весе Дерек Чисора поделился своими мыслями о предстоящем реванше между действующим обладателем титула WBO Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом Фабио Уордли.
Спортсмен из Великобритании выразил сомнение в необходимости повторного поединка, утверждая, что нынешний чемпион должен легко обойти соперника.
Слова Чисоры приводит Boxing News:
К чему устраивать этот реванш, я не знаю. Поединок будет один в один. Уордли снова дадут по носу.
Стоит отметить, что реванш Дюбуа и Уордли намечен на 17 октября в Лондоне на площадке O2.
В первой встрече в мае этого года Дюбуа дважды оказывался на полу в начале боя, но в конечном итоге одержал победу над Уордли техническим нокаутом в 11-м раунде, отняв у него титул WBO.
Ранее Дюбуа и Уордли устроили первую "дуэль взглядов" перед предстоящим реваншем.
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