Быстрый и проворный: кролик прерывает матч MLS
Живой кролик внезапно прервал матч MLS, вызвав смех среди зрителей и временное прерывание игры.
В ходе матча MLS между командами из Далласа и Остина произошло неожиданное событие.
На 76-й минуте встречи на поле внезапно появился живой кролик. Это привело к временному прерыванию матча, пока игроки и стадионный персонал пытались убрать незваного гостя.
Зрители с усмешкой отметили, что обычный кролик оказался более быстрым и проворным, чем профессиональные футболисты.
В итоге, нападающий Далласа Логан Фаррингтон вместе с работником стадиона создали проход между рекламными баннерами, и кролик самостоятельно покинул поле.
B-Rabbit can move! Good luck catchin' it. 🐇 https://t.co/4w7N7F30zk— Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026
MLS с юмором отреагировала на инцидент в социальных сетях, дав кролику прозвище B-Rabbit - в честь персонажа Эминема из фильма 8 миля, и добавила: "Удачи в его поимке".
Ранее Ванкувер Уайткэпс забили необычный гол в матче против Лос-Анджелес Гэлакси, который стал вирусным в социальных сетях и получил статус одного из самых необычных голов года.
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