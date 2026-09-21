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Быстрый и проворный: кролик прерывает матч MLS

Живой кролик внезапно прервал матч MLS, вызвав смех среди зрителей и временное прерывание игры.
Быстрый и проворный: кролик прерывает матч MLS
B-Rabbit / Getty Images

В ходе матча MLS между командами из Далласа и Остина произошло неожиданное событие.

На 76-й минуте встречи на поле внезапно появился живой кролик. Это привело к временному прерыванию матча, пока игроки и стадионный персонал пытались убрать незваного гостя.

Зрители с усмешкой отметили, что обычный кролик оказался более быстрым и проворным, чем профессиональные футболисты.

В итоге, нападающий Далласа Логан Фаррингтон вместе с работником стадиона создали проход между рекламными баннерами, и кролик самостоятельно покинул поле.



MLS с юмором отреагировала на инцидент в социальных сетях, дав кролику прозвище B-Rabbit - в честь персонажа Эминема из фильма 8 миля, и добавила: "Удачи в его поимке".

Ранее Ванкувер Уайткэпс забили необычный гол в матче против Лос-Анджелес Гэлакси, который стал вирусным в социальных сетях и получил статус одного из самых необычных голов года.

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