Быстрый и проворный: кролик прерывает матч MLS

Живой кролик внезапно прервал матч MLS, вызвав смех среди зрителей и временное прерывание игры.

В ходе матча MLS между командами из Далласа и Остина произошло неожиданное событие.



На 76-й минуте встречи на поле внезапно появился живой кролик. Это привело к временному прерыванию матча, пока игроки и стадионный персонал пытались убрать незваного гостя.



Зрители с усмешкой отметили, что обычный кролик оказался более быстрым и проворным, чем профессиональные футболисты.



В итоге, нападающий Далласа Логан Фаррингтон вместе с работником стадиона создали проход между рекламными баннерами, и кролик самостоятельно покинул поле.

B-Rabbit can move! Good luck catchin' it. 🐇 https://t.co/4w7N7F30zk — Major League Soccer (@MLS) September 20, 2026

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