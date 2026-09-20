Атлетико обыгрывает Реал в мадридском дерби Ла Лиги
В воскресенье, 20 сентября, в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги состоялось мадридское дерби, в котором Атлетико на своем стадионе встречался с Реалом.
Под управлением Диего Симеоне команда Атлетико, находясь в численном преимуществе большую часть второго тайма, победила своего соперника со счетом 2:1.
Первый тайм прошел в жесткой борьбе и закончился без забитых мячей. Однако, в начале второго тайма Реал остался вдесятером, когда Дин Хюйсен совершил нарушение в своей штрафной против Джулиано Симеоне и был отправлен с поля. Атлетико вырвался вперед благодаря голу Алехандро Гримальдо, который успешно исполнил пенальти на 53-й минуте.
Через шесть минут Джонатан Дэвид увеличил преимущество Атлетико, забив мяч после удара с фланга. До конца матча Реалу удалось забить только один гол, который был забит Антонио Рюдигером головой после подачи со штрафного.
После семи туров Атлетико набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Реал с 15 очками находится на позиции ниже.
Статистика матча Атлетико - Реал 7-го тура чемпионата Испании
Атлетико - Реал 2:1
Голы: Гримальдо, 53 (пен.), Дэвид, 59 - Рюдигер, 89
Ожидаемые голы (xG): 2.39 - 0.32
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 9 - 3
Угловые: 3 - 1
Фолы: 19 - 6