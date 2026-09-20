Теннисистка Олейникова пожертвует 2,4 млн гривен армии Украины
Третья по рейтингу среди украинских теннисисток Александра Олейникова намерена перечислить 2,4 миллиона гривен, выигранных на US Open 2026, в пользу Вооруженных сил Украины.
Олейникова уже не первый год оказывает поддержку Батальону беспилотных систем Спалах, который входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Из общей суммы денежных средств 2 миллиона гривен будут направлены на приобретение необходимого оборудования и комплектующих для батальона, а оставшиеся 400 тысяч гривен пойдут на покупку грузового микроавтобуса Mercedes для этого подразделения.
"Этот год - для меня первый полноценный сезон в WTA туре, где есть и существенные призовые, и международное внимание, что позволяет не только донатить собственные средства, но и привлекать пожертвования из-за рубежа. Вместе с тем, что мы передаем сейчас, за 2026 год мы предоставили нашим подшефным подразделениям поддержки примерно на 150 тысяч евро. И год еще не закончился. Надеюсь, что в следующем году мы сможем увеличить эту цифру в несколько раз. Для меня это и есть смысл выступлений в Туре", - заявила Олейникова.
Недавно стало известно, что Александра получила назначение на пост вице-президента Запорожской областной федерации тенниса.