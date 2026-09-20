Теннисистка Олейникова пожертвует 2,4 млн гривен армии Украины

Теннисистка Олейникова пожертвует 2,4 млн гривен из призовых US Open на поддержку украинской армии.

Третья по рейтингу среди украинских теннисисток Александра Олейникова намерена перечислить 2,4 миллиона гривен, выигранных на US Open 2026, в пользу Вооруженных сил Украины.



Олейникова уже не первый год оказывает поддержку Батальону беспилотных систем Спалах, который входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Из общей суммы денежных средств 2 миллиона гривен будут направлены на приобретение необходимого оборудования и комплектующих для батальона, а оставшиеся 400 тысяч гривен пойдут на покупку грузового микроавтобуса Mercedes для этого подразделения.



"Этот год - для меня первый полноценный сезон в WTA туре, где есть и существенные призовые, и международное внимание, что позволяет не только донатить собственные средства, но и привлекать пожертвования из-за рубежа. Вместе с тем, что мы передаем сейчас, за 2026 год мы предоставили нашим подшефным подразделениям поддержки примерно на 150 тысяч евро. И год еще не закончился. Надеюсь, что в следующем году мы сможем увеличить эту цифру в несколько раз. Для меня это и есть смысл выступлений в Туре", - заявила Олейникова.



Недавно стало известно, что Александра получила назначение на пост вице-президента Запорожской областной федерации тенниса.