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Печальная утрата: ушел из жизни Петер Херманн, ключевой тренер Баварии

Петер Херманн, ключевой тренер Баварии, ушел из жизни, оставив значительный вклад в успехи команды, включая победу в Лиге чемпионов.
Печальная утрата: ушел из жизни Петер Херманн, ключевой тренер Баварии
Петер Херманн / Getty Images

В субботу вечером клуб сообщил о смерти своего специалиста. Херманн, являвшийся незаменимым элементом тренерского штаба в качестве правой руки главного тренера Юппа Хайнкеса в 2013 году, сыграл ключевую роль в успехах команды.

В те годы Бавария выиграла чемпионат Бундеслиги, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Херманн присоединился к тренерскому штабу мюнхенского клуба в 2011 году вместе с Хайнкесом, а в 2017 году вновь вернулся в клуб, продолжив работу в команде под руководством Нико Ковача на протяжении еще одного года. С Баварией Херманн выиграл Лигу чемпионов, трижды стал чемпионом Германии, дважды завоевал Кубок страны и дважды - Суперкубок.

"Наши глубочайшие соболезнования семье, близким и многочисленным соратникам Петера Херманна. Футбол живет не в последнюю очередь благодаря таким личностям, как Петер Херманн, которые не всегда находятся в центре внимания, но благодаря которым все блестит", - заявил президент клуба Герберт Хайнер.



Помимо Баварии, Херманн работал ассистентом в Шальке, Гамбурге и Боруссии Дортмунд, но большую часть своей карьеры - около 30 лет - он посвятил Байеру Леверкузен.

Стоит также отметить, что Сандро Маццола, который отдал всю свою карьеру Интеру, умер в возрасте 83 лет.

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