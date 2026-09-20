Печальная утрата: ушел из жизни Петер Херманн, ключевой тренер Баварии

Петер Херманн, ключевой тренер Баварии, ушел из жизни, оставив значительный вклад в успехи команды, включая победу в Лиге чемпионов.

В субботу вечером клуб сообщил о смерти своего специалиста. Херманн, являвшийся незаменимым элементом тренерского штаба в качестве правой руки главного тренера Юппа Хайнкеса в 2013 году, сыграл ключевую роль в успехах команды.



В те годы Бавария выиграла чемпионат Бундеслиги, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Херманн присоединился к тренерскому штабу мюнхенского клуба в 2011 году вместе с Хайнкесом, а в 2017 году вновь вернулся в клуб, продолжив работу в команде под руководством Нико Ковача на протяжении еще одного года. С Баварией Херманн выиграл Лигу чемпионов, трижды стал чемпионом Германии, дважды завоевал Кубок страны и дважды - Суперкубок.



"Наши глубочайшие соболезнования семье, близким и многочисленным соратникам Петера Херманна. Футбол живет не в последнюю очередь благодаря таким личностям, как Петер Херманн, которые не всегда находятся в центре внимания, но благодаря которым все блестит", - заявил президент клуба Герберт Хайнер.

Der FC Bayern trauert um Peter Hermann, der im Alter von 74 Jahren den langen Kampf mit der Nervenkrankheit ALS verloren hat. Hermann war beim historischen ersten Triple-Sieg der Vereinsgeschichte 2013 als rechte Hand von Chefcoach Jupp Heynckes ein unverzichtbarer Teil im Trainerteam des deutschen Rekordmeisters. Ruhe in Frieden, Peter. 🔗 https://t.co/MWRnUr1pSt — FC Bayern München (@FCBayern) September 19, 2026

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