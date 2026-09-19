Баскония может расторгнуть контракт с Ленем из-за травмы
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Баскония, испанская баскетбольная команда, обдумывает возможность досрочного расторжения контракта с украинским центровым Алексеем Ленем.
По информации El Correo, потенциальное решение команды обусловлено проблемами со здоровьем 33-летнего баскетболиста.
Уточняется, что Лень, который ранее играл за несколько клубов НБА, получил травму во время своей первой тренировки в составе Басконии, с которой он недавно подписал контракт. Это не позволит ему принять участие в предстоящем Суперкубке Испании.
В настоящее время Баскония рассматривает варианты прекращения сотрудничества с украинским игроком.
Напомним, что ранее на этой неделе Лень заключил двухлетний контракт с Басконией.