Баскония может расторгнуть контракт с Ленем из-за травмы

Здоровье Леня ставит под угрозу его контракт с Басконией.

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Баскония, испанская баскетбольная команда, обдумывает возможность досрочного расторжения контракта с украинским центровым Алексеем Ленем.



По информации El Correo, потенциальное решение команды обусловлено проблемами со здоровьем 33-летнего баскетболиста.



Уточняется, что Лень, который ранее играл за несколько клубов НБА, получил травму во время своей первой тренировки в составе Басконии, с которой он недавно подписал контракт. Это не позволит ему принять участие в предстоящем Суперкубке Испании.



В настоящее время Баскония рассматривает варианты прекращения сотрудничества с украинским игроком.



Напомним, что ранее на этой неделе Лень заключил двухлетний контракт с Басконией.